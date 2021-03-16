Başkale’de, kar altında 4,5 kilo toz esrar ele geçirildi

Türkiye- İran sınır hattında güvenliği sağlayan 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı hudut birliklerince arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında, Sarısu mevkisinde kar altına poşet içinde gizlenen, 4 kilo 506 gram toz esrar bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından esrar maddesinin kim ya da kimlere ait olduğunun tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

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