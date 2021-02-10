Başkale'de, çuval içinde 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Başkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Böğrüpek Mahallesi'nde boş arazide arama yapıldı. Aramalar sonucu çuval içinde 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirilirken, bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için de çalışma başlatıldı.