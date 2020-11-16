MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşkale’de 44 kilo eroin ele geçirildi
GeriGündem Başkale’de 44 kilo eroin ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Başkale’de 44 kilo eroin ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başkale’de 44 kilo eroin ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 44 kilo 95 gram eroin ile 312 karton kaçan sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi Dereboyu mezrasında 2 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 44 kilo 95 gram eroin ile 312 karton kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle