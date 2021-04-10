Başkalarının HES kodunu çalıyorlar... Pozitiflerin negatif oyunu

Testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken bazı kişilerin bu kodları ya negatif bir tanıdıklarından ya da sosyal medyada HES kodunu paylaşanlardan ekran görüntüsü alarak AVM ve restoran gibi mekanlara giriş yaptığı anlaşıldı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, bu yöntemi şöyle anlattı: "Son zamanlarda bazı pozitif ya da temaslı kişiler tanıdıkları negatif bir kişinin HES kodu ya da sosyal medyada paylaşılan HES kodunun ekran görüntüsüyle istediği yere girebiliyor. Mesela AVM girişlerinde genellikle çok sıra olduğu için güvenlik görevlileri bu HES kodlarına hızlıca bakıp o kişileri içeri alıyor.

DİKKATLİ KONTROL EDİLMELİ

Bu noktada bu insanlar kendilerini riske attıkları gibi çevrelerini de riske atıyor. Birisi bir restoran ya da AVM'ye başkasının HES koduyla girdiği zaman bulunduğu ortamdaki herkesi pozitif yapma ihtimali artıyor. Son zamanlarda vaka ve vefat sayılarındaki artışın sebeplerinden birinin de HES kodu dolandırıcılığı olduğunu söyleyebilirim. AVM ve restoran çalışanları HES koduna baktıktan ve risksiz yazısını gördükten sonra vatandaşları içeri almalı. Aynı zamanda burada görevlinin yapması gereken şey HES kodu ile birlikte kişinin adını ve soyadını kontrol etmesi. Vatandaşlar ise bu kimlik kontrolün esnasında T.C. kimlik numaralarını elleriyle kapatarak gösterebilir.”

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