MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBasit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Basitin Eş Anlamlısı
GeriGündem Basit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Basitin Eş Anlamlısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 12.04.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Basit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Basitin Eş Anlamlısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Basitin Eş Anlamlısı
Abone Olgoogle-news

Basit kelimesi gündelik yaşamda pek çok farklı eş anlamlı ile kullanılabilmektedir. Ancak ayrıca TDK’ya göre kullanılabilecek eş anlamlı sözcüğü de yer alıyor. Peki, basit kelimesinin eş anlamlısı nedir? Basitin eş anlamlısı hakkında detaylı bilgiler hazırladık.

Basit kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı ‘kolay’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda yazılışı ve okunuşu farklı olsa dahi aynı anlam üzerinden her iki kelimeyi de cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.

 Basitin Eş Anlamlısı

 Basit kelimesinin gündelik yaşam içerisinde kullanılan eş anlamlısı ‘kolay’ sözcüğü üzerinden değerlendirilir. Ancak aynı zamanda farklı eş anlamları da bulunmaktadır. Alternatif olarak sıradan, yalın, gösterişsiz ya da süssüz gibi seçenekler değerlendirilmektedir. Fakat TDK ya göre basit kelimesinin gerçek eş anlamı ‘kolay’ sözcüğü üzerinden ele alınıyor.

 Peki, basit kelimesinin anlamı nedir? Basit kelimesinin anlamı ‘Herhangi bir özelliği bulunmayan, gösterişsiz, süssüz ya da yalın’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım üzerinden basit kelimesine alternatif kolay sözcüğünü değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda gündelik yaşam içerisinde amaca uygun olarak diğer eş anlamlı kelimelerini de cümlede değerlendirmek mümkün.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle