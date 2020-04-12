Basit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Basitin Eş Anlamlısı

Basit kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı ‘kolay’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda yazılışı ve okunuşu farklı olsa dahi aynı anlam üzerinden her iki kelimeyi de cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.

Basitin Eş Anlamlısı

Basit kelimesinin gündelik yaşam içerisinde kullanılan eş anlamlısı ‘kolay’ sözcüğü üzerinden değerlendirilir. Ancak aynı zamanda farklı eş anlamları da bulunmaktadır. Alternatif olarak sıradan, yalın, gösterişsiz ya da süssüz gibi seçenekler değerlendirilmektedir. Fakat TDK ya göre basit kelimesinin gerçek eş anlamı ‘kolay’ sözcüğü üzerinden ele alınıyor.

Peki, basit kelimesinin anlamı nedir? Basit kelimesinin anlamı ‘Herhangi bir özelliği bulunmayan, gösterişsiz, süssüz ya da yalın’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım üzerinden basit kelimesine alternatif kolay sözcüğünü değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda gündelik yaşam içerisinde amaca uygun olarak diğer eş anlamlı kelimelerini de cümlede değerlendirmek mümkün.