Basiret Ne Demek? Basiret Bağlanması Nedir? Konsolide Tdk Kelime Anlamı

Basiret kişinin kısmetinin kapandığını niteleyen bir kelime olarak bilinir.

Basiret Ne Demek?

Basiret kelimesini günlük hayatta zaman zaman kullanmaktayız. Basiret kelimesinin tam olarak anlamı ölçülü ve doğru görüştür. Basiret kelimesi sağgörü olarak da tanımlanabilir. Kelimenin kökeni ise Türkçe değildir. Basiret kelimesinin kökeni Arapçadır.

Basiret Bağlanması Nedir?

Basiret bağlanması demek kişinin o anda var olan gerçeğe odaklanamaması ve kavrama yeteneğinin azalması demektir. Zaman zaman insanlar basiretinin bağlandığından söz edebilirler. Basiretin bağlanması aslında bir deyim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir olay karşısında mantıklı olarak düşünememek yani karar verememek dolayısıyla karar verilse dahi yanlış karar verme anlamı çıkmaktadır. Örnek olarak basireti bağlanan bir kişi önemli bir olay karşısında öylece kalır ve hiçbir şekilde karar veremez. Bu durum basiretin bağlanmasına örnek olarak verilebilir.

Basiret TDK Anlamı

Basiret kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda da anlamı çıkmaktadır. Basiret kelimesinin Türk Dil Kurumunda ki anlamına baktığımızda gerçeği yanılmadan görebilme anlamı olarak çıkmaktadır. Ayrıca TDK'da sağgörü, vizyon ve kavrayış anlamları da belirtilmiştir. TDK'da ise basiret kelimesinin Arapça kökenli olduğu görülmektedir.