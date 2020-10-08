Başından vurup mesaj attı: Rodi'yi öldürdüm!

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Rodi Kasım Karayiğit, iddiaya göre arkadaşı E.Ç. ile dün gece evine geldi. Sabah saatlerinde evden ayrılan E.Ç., Karayiğit'in akrabalarına "Rodi’yi öldürdüm" yazılı mesaj gönderdi. Karayiğit'in evine gelen akrabaları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle eve girdi. Yatağında hareketsiz halde yattığı görülen Karayiğit'in sağlık görevlilerince yapılan incelemede başından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haberi alan Karayiğit’in akrabaları ise evin önünde sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Karayiğit'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.