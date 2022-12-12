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Başından vurulmuş ve yakılmış halde bulunmuştu... İzmir'deki vahşi cinayetin zanlısı tutuklandı

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#İzmir#Su Deposu#Cinayet
Başından vurulmuş ve yakılmış halde bulunmuştu... İzmirdeki vahşi cinayetin zanlısı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 18:11

İzmir'in Dikili ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan ve başından vurulup yakılarak öldürülmüş halde bulunan gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Olay, 9 Aralık sabahı ilçeye bağlı Kıratlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 Aralık tarihinden beri haber alınamayan ve Salihleraltı Mahallesi'nde yaşayan Ahmetcan Zeybek (27), 6 Aralık'ta yapılan kayıp ihbarının ardından her yerde aranmaya başlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Zeybek'in son olarak arkadaşı B.K. (31) ile birlikte vakit geçirdiğini tespit etti. Olayla ilgili ifadesine başvurulan B.K., Ahmetcan Zeybek'in intihar ettiğini ve cesedinin Kıratlı Mahallesi'ndeki bir su deposunda bulunduğunu söyledi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, Zeybek'in başından vurulmuş ve yakılmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, B.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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#İzmir#Su Deposu#Cinayet

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