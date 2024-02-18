×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Başından vurularak öldürülmüştü... Katili en yakınındaki isim çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#İdan Yavuz#Cinayet
Başından vurularak öldürülmüştü... Katili en yakınındaki isim çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 14:09

Mardin'de, 13 Şubat'ta başından silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İdan Yavuz'un (18) ölümü ile ilgili gözaltına 4 akrabasından kuzeni E.Y. (17) tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 13 Şubat akşam saatlerinde, Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Yavuz'u, cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Yüzü tanınmayacak halde olan Yavuz için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir gencin bulunduğunu anons etti. Anonsun ardından ailesi tarafından teşhis edilip, Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen Yavuz, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada İdan'ın amcası F.Y., yengesi G.Y. ve kuzeni E.Y. ile ismi öğrenilemeyen diğer kuzeni gözaltına alındı. Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kocakent Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amca, yenge ve diğer kuzen serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Başından vurularak öldürülmüştü... Katili en yakınındaki isim çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#İdan Yavuz#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!