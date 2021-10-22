Basından bir yıldız daha kaydı... Lütfü Akdoğan’a veda

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Lütfü Akdoğan, Fransız işgali altındaki Antakya’da 24 Temmuz 1930’da doğdu. İlkokulu Fransızca ve Arapça okuyarak bitirdi. Öğrenim hayatını devam ederken 1950’de mesleğe polis-adliye muhabiri olarak başladı. Yeni Sabah, Tercüman, Akşam, Yeni İstanbul gazetelerinde çalıştı.

Tercüman’da ülkenin dış ve iç politikasına yön veren yazıları, röportajları ve yeniliklerle gazete dönemin en yüksek tirajlı gazetelerinden biri haline geldi.

1967 ile 1973 Arap-İsrail Savaşları’nda savaş muhabirliği yaptı.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan Saddam Hüseyin röportajı büyük yankı uyandırdı. Toplamda 10 savaş ve 20 ihtilale tanıklık etti. Bir dönem milletvekilliği de yapan Akdoğan’ın kitaplarından bazıları: Krallar ve Başkanlarla 50 Yıl, Türkiye Nereye, Geleceğin Yüzyılı, İslam’ın Özü, Molla Mustafa Barzani Anlatıyor...