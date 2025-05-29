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Basından 24 saat canlı Gazze eylemi

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#TÜRKİYE Basın Federasyonu#Gazze#Filistin
Basından 24 saat canlı Gazze eylemi
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 07:00

TÜRKİYE Basın Federasyonu öncülüğünde İstanbul’da düzenlenen organizasyonla, 60 gazeteci Filistin’deki mazlumlar ve çocuklar için 24 saat ortak canlı yayın yaparak İsrail zulmünü protesto edecek.

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Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve bu yıl Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde Sultanahmet Meydanı’nda 31 Mayıs Cumartesi günü 12.00’de başlayacak program Pazar günü saat 12.00’ye kadar 24 saat boyunca devam edecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar’ın da hazır bulunacağı programa yurtdışından da katılım olacak. Uydudan 20 kanalın canlı vereceği 24 saatlik yayına, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, İspanya, İrlanda’dan da gazeteciler katılacak. 24 saat boyunca Filistin’le ilgili videolar yayınlanıp, aralarında gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile köşe yazarlarının da olduğu isimler konuşacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarıyla ortak canlı yayın ile Filistin’e tek ses olacaklarını söyledi. 

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#TÜRKİYE Basın Federasyonu#Gazze#Filistin

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