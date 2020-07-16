MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşına vurularak öldürülmüş! Cesedi yol kenarında bulundu
GeriGündem Başına vurularak öldürülmüş! Cesedi yol kenarında bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 20:27,Son Güncelleme:

Başına vurularak öldürülmüş! Cesedi yol kenarında bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başına vurularak öldürülmüş! Cesedi yol kenarında bulundu
Abone Olgoogle-news

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde TEM yolu gişeleri yakınlarında bulunan ağaçlık alanda Suriyeli Salem Hamdi (50) ölü bulundu. Hamdi’nin başına bir cisimle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

TEM yolu Adapazarı gişeleri yakınlarında bulunan ağaçlık alanda Suriye uyruklu Salem Hamdi ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler, incelemede bulundu. Salem Hamdi’nin başına bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemeye göre Salem Hamdi’nin başka bir yerde  öldürüldükten sonra cesedinin yol kenarına atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Salem Hamdi’nin cesedi otopsi için Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle