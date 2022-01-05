Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır bu karalama kampanyasının son ayağı olmuştur.

Kutsal meclis çatısı altında milletin vekili olarak bulunan ve önceliği doğruluk, dürüstlük ve onurla milleti temsil etmek olan Başarır maalesef asılsız iddialarla DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU’nu hedef almıştır.

Hukuk kaidesine göre müddei iddiasını ispatla mükelleftir.

CHP Milletvekili Başarır’ı “kesinlikle biliyoruz” dediği İtibar suikastı niteliğindeki iddialarını ispata davet ediyoruz.

CHP’Lİ BAŞARIR YA İSTİFA ETMELİ VEYA ÖZÜR DİLEMELİ…

Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz.

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU konuyla ilgili hukuki süreci başlatma kararı almıştır.

Sn. Başarır’ı mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan iddialarını yüce yargı önünde ispat etmeye davet ediyoruz.

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Milletin bir vekilinin basın ve kamuoyu önünde müfteri durumuna düşmesi en son tercih edeceğimiz bir durumdur.

Eğer sn. Başarır basın ve kamuoyu önünde DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU’ndan asılsız ve karalama amaçlı olduğu açık olan iddiaları nedeniyle özür dilerse konuyu yargıya taşımaktan vazgeçeceğiz.

KARALAMALARA RAĞMEN MİLLİ DURUŞ SÜRECEK…

DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak iktisadi faaliyetlerini sürdürmektedir. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi medya alanındaki faaliyetlerinde de milli davranmaktadır. Bu nedenle aleyhinde yapılan tüm karalama kampanyalarına ve aleyhteki algı yönetim çalışmalarına karşı bugüne dek gösterdiği ilkeli duruşu bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir.

Kamuoyuna duyurulur.