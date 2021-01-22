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Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Başına taş düşen maden işçisi yaralandı

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Başına taş düşen maden işçisi yaralandı
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ZONGULDAK'ta, maden ocağında başına taş düşen işçi Yalçın Üstündaş yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Üretim sırasında başına taş düşen maden işçisi Yalçın Üstündaş, yaralandı. Maden ocağından mesai arkadaşları tarafından çıkarılan Üstündaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Üstündaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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