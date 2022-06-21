Basın örgütleri protesto edecek

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TGC, TGS, Basın Konseyi, TYS, DİSK Basın İş, PEN Türkiye ve TÜRKYAYBİR, yarın TBMM’de görüşülmesi beklenen Sosyal Medya Yasa Tasarısı’na karşı çıkmak için bir araya gelme kararı aldı. 7 basın meslek örgütü bugün 14.00’te TGC’nin Konferans Salonu’nda toplantı yapacak. Sosyal Medya ve Dezenformasyon Yasa Tasarısı’na karşı çıkan basın meslek örgütleri tüm yurttaşların haberleşme özgürlüğüne engel olacak, tutuklu gazeteci sayısını artıracak bu girişimden vazgeçilmesini istiyor. Gazetecilerin katılımı olmadan Basın Kanunu yapılmasını kabul etmiyor.

#SansürYasasınaHayır konulu toplantıya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Genel Başkan Gökhan Durmuş, Basın Konseyi adına Başkan Pınar Türenç, Türkiye Yazarlar Sendikası adına Genel Başkan Adnan Özyalçıner, DİSK Basın İş Sendikası adına Genel Sekreter Özge Yurttaş, PEN Yazarlar Derneği adına 2. Başkan Halil İbrahim Özcan, Türkiye Yayıncılar Birliği adına Kenan Kocatürk katılacak.

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‘SANSÜRE HAYIR’

Basın örgütlerinin temsilcileri diğer illerde bir araya gelip “Sansür yasasına hayır” diyecek. 7 basın meslek örgütü, yarın da TBMM’de görüşülmesi beklenen Sosyal Medya Yasa Tasarısı’na karşı çıkmak için Ankara’da bir araya gelecek.