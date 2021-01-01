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Haber Giriş: 01.01.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Basın İlan Kurumu'ndan Sözcü gazetesi açıklaması

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Basın İlan Kurumu'ndan Sözcü gazetesi açıklaması
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Basın İlan Kurumu, resmi sitesinden yaptığı açıklamada "Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberinde, Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır. Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Basın İlan Kurumu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberinde, Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır.

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

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