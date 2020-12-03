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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 03.12.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Basın Ekspres'te faciadan dönüldü!

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Basın Ekspres'te faciadan dönüldü!
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Basın Ekspres yolu Güneşli Sapağı'nda virajı alamayan TIR şoförü bariyerlere çarptı. TIR'ın dorsesinde bulunan iş makinası yola düştü. O sırada yoldan geçen başka bir araç olmaması olası faciayı önledi.

Olay saat 10.30 sıralarında Basın Ekspres Yolu Güneşli sapağında meydana geldi. İddiaya göre 34 EA 0520 plakalı TIR sürücüsü Zekai Ulusoy, seyir halindeyken virajı alamayarak ani fren yaptı. O sırada dorsesinde bulunan iş makinesi TIR'ın üstünden yola devrildi. İş makinesinin devrildiği sırada yoldan geçen başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, polis ve karayolları ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen vinçle, yola devrilen iş makinesi kaldırılarak tekrar TIR'ın üstüne konuldu. Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu Güneşli yönü trafiğe kapatıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

İş makinesinin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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