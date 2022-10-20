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Basın çıkarına duygusal anma

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#Sami Kohen#Milliyet Gazetesi#Demirören Medya Center
Basın çıkarına duygusal anma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 07:00

Milliyet Gazetesi'nde 66 yıl boyunca diplomasi ve dış haberlerle ilgili sayısız habere imza atan usta gazeteci Sami Kohen, ölümünün 1'inci yılında Demirören Medya Center'da yapılan törenle anıldı.

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USTA gazeteci Sami Kohen, 18 Ekim 2021’de 93 yaşında hayata veda etti. Kohen için dün Demirören Medya Center’da anma töreni düzenlendi. Törene Sami Kohen’in eşi Mirka Kohen, kızı Jale Kohen Aldiş, oğlu Alp Kohen, gelini Seda Kohen, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Gazetesi Dış Haberler Müdürü Levent Köprülü, emekli Londra Büyükelçisi Özdem Sanberk, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Demirören Medya Center çalışanları ve Demirören Medya Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

USTALIĞI KONUŞULDU

Program Sami Kohen’in hayatının anlatıldığı filmle başladı. Ardından Milliyet Gazetesi Dış Haberler Müdürü Levent Köprülü ve Sami Kohen’in kızı Jale Kohen Aldiş konuşma yaptı. Konuşmaların ardından emekli büyükelçi Özdem Sanberk, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Milliyet Gazetesi Dış Haberler Müdürü Levent Köprülü koordinatörlüğünde Sami Kohen’i anlatan konuşmalar yaptı.

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Basın çıkarına duygusal anma

YAZDIKLARINDAN ŞÜPHE EDİLMEDİ

Anma töreninde konuşan Sami Kohen’in kızı Jale Kohen Aldiş şöyle dedi: “Babamla ilgili o kadar çok yazı yazıldı, o kadar güzel sözler söylendi ki bir gazeteci olarak tek başına bir müessese oldu. Mesleğine olan tutkusu, çalışkanlığı, bitmek tükenmeyen merakı, çalışma titizliği, her şeyi tekrar tekrar kontrol etmesi dolayısıyla söyledikleri ve yazdıklarının doğruluğundan hiç şüphe görülmediği anlatıldı. Dışişleri dahil pek çok yabancı kurum tarafından referans sayıldı. Hep fikrine başvurulduğundan, her zaman objektif yaklaşımından ve basında ne kadar saygı gösterildiğinden bahsedildi.”

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#Sami Kohen#Milliyet Gazetesi#Demirören Medya Center

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