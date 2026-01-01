Başıma gelenleri duyunca yıkıldım

Haberin Devamı

ANKARA’da yaşayan Merve Ongun (25), 10 Ekim akşamı evine giderken eski erkek arkadaşı motokurye Kaan Bulut (27) ile karşılaştı, aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bulut, Ongun’a saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Ongun, 3 ağır ameliyat geçirip 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra yeniden hayata döndü. Ongun, hastanede 2 aylık tedavi sürecinden sonra taburcu edildi. Olayın ardından tutuklanan Kaan Bulut hakkında, Merve Ongun henüz hastanede tedavisi sürerken iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Bulut hakkında, ‘kasten yaralama’ suçundan 6 yıla kadar hapis talep edildi.

Haberin Devamı

‘ARABA ÇARPTIĞINI SANIYORDUM’

Başına aldığı darbeler nedeniyle hafızasını kısmen kaybeden Merve Ongun, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Ongun, “Hastanede ailemden öğrendim başıma gelenleri. Yapılan haberlerden gördüm. İlk başta trafik kazası zannediyordum. ‘Araba çarptı bana, ameliyat oldum’ diye düşündüm. Hiç böyle bir şey gelmemişti aklıma. Gerçekleri sonradan öğrendim ve çok üzüldüm. Kalp masajı yapılmış kaç kere. Nabzım bayağı düşmüş. Çok zorlu süreçlerden geçtim. Tekrardan kanama olabilirmiş. Çok ciddi bir beyin ameliyatını atlattım. Doktorlarım bile şaşırdı bu şekil olduğuma. Çünkü ilk başta felç kalabilir, gözünün birisi görmeyebilir denilmişti. Ama çok şükür ki ayaktayım. Doktorlarımız da çok şaşırdı. Sonuna kadar davamızın inşallah peşinde olacağız. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Kadınlar asla yalnız değil. Her zaman seslerini duyurmalılar” dedi.