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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

'Başım ağrıyor' deyip uyuyan öğretmen ölü bulundu

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'Başım ağrıyor' deyip uyuyan öğretmen ölü bulundu
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Antalya'da yaşadığı baş ağrısının ardından uyuyakalan öğretmen İdris Küçük (38), hayatını kaybetti. Polis, Küçük'ün ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Dün ailesiyle birlikte İstanbul'dan gelen öğretmen İdris Küçük, saat 23.00 sıralarında başının ağrıdığını belirterek uyudu. Yaklaşık bir saat sonra eşinin yatakta hareketsiz yattığını fark eden Pınar Küçük, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, İdris Küçük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük'ün ölümüyle ilgili polis soruşturma başlatırken, cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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