Başıboş köpek dehşetine 5 milyon TL tazminat

Tunahan Yılmaz, 15 operasyon geçirdi, kendisine deri nakli yapıldı. Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında ‘ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak’ suçundan 3’er aydan 1’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener beraat etti. Yılmaz ailesi, Tunahan’ın 15 ameliyat geçirdiği ve tıbbi operasyonlarının uzun süre devam edeceği, okuluna gidemediği ve davalı idarelerin hizmet kusurunun bulunduğu gerekçeleriyle 10 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

OLAYDAN 3 KURUM SORUMLU TUTULDU

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi, olayda kusurlarının olmadığını belirtip, davanın reddi talebinde bulundu. Talebi reddeden Ankara 8’inci İdare Mahkemesi; sahipsiz hayvanların, başta köpekler olmak üzere, korunması, bakımı, gözetimi, saldırgan olanlarının eğitilmesi ve sahiplendirilmeleri, hayvan bakımevlerinin kurulması gibi görev ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğuna kanaat getirerek Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi’nin aileye 5 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi.