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Başı spor aletine sıkışan genci itfaiye kurtardı

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#Bursa#Osmangazi#Spor Aleti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 13:47

Bursa'da, parkta dinlenmek için oturduğu spor aletine başını sıkıştıran M.İ. (19), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Zekai Gümüşdiş Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla parka gelen M.İ., dinlenmek için oturduğu spor aletine başını sıkıştırdı.

Başı spor aletine sıkışan genci itfaiye kurtardı

Arkadaşları, M.İ.’nin başını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese giden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, spor aletini demir makasıyla kesip, M.İ.'nin başını kurtardı.

Başı spor aletine sıkışan genci itfaiye kurtardı

O anlar, M.İ.'nin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Başı spor aletine sıkışan genci itfaiye kurtardı

Başı spor aletine sıkışan genci itfaiye kurtardı

Başı spor aletine sıkışan genci itfaiye kurtardı

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#Bursa#Osmangazi#Spor Aleti

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