Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Son Güncelleme:
Başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
BURDUR'da başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Armağan İlci Bulvarı'nda sabah saatlerinde başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpeği gören vatandaş, hayvanı Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne getirdi. İtfaiye erleri plastik kavanozu keserek yavru köpeği kurtardı. Su verilen köpek daha sonra doğal ortama bırakıldı.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara