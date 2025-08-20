×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Başı lavabo deliğine sıkıştı! Ekipler böyle kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Kurtarma Operasyonu#Yavru Kedi
Başı lavabo deliğine sıkıştı Ekipler böyle kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 11:46

Avcılar’da bir ailenin bahçede bakmak için sahiplendiği kedinin beş yavrusundan birinin başı lavabo deliğine sıkıştı. Kedilere bakan alenin oğlu durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Haberin Devamı

Ambarlı Mahallesi’ndeki Faik Bey Sokak’ta bir aile tarafından sahiplenilerek bahçede bakılan bir kedi 5 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan birinin kafası, bahçe duvarına dik halde bırakılan mermer lavabonun deliğine sıkıştı.

Başı lavabo deliğine sıkıştı Ekipler böyle kurtardı
Çocuklar tarafından çırpınırken bulunan ancak kurtarılamayan yavru kedi için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi müdahaleye rağmen yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkaramadı. Çekiçle kedinin sıkıştığı yerdeki bölümün kırılmasına karar verildi.
Başı lavabo deliğine sıkıştı Ekipler böyle kurtardı

YAVRU KEDİYİ KURTARIP SAKİNLEŞTİRDİLER

Haberin Devamı

Çalışmalar sırasında anne kedi bahçede yavrusunun kurtarılmasını bekledi. İtfaiye eri küçük darbelerle lavabo ağzını kırarak genişletmeye çalıştı. Minik yavruya mermer parçası isabet etmemesi için ise başı bezle kapatıldı.

Bu sırada bir görevli de yavru kediyi tuttu. Kısa süre sonra lavabonun çevresi genişletilerek yavru kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan yavru kedi bir süre itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Kedinin sahibi Bora Ayan "Kedimizin kafasının sıkıştığını gördüm. İtfaiyeye haber verdim kurtardılar. Teşekkürler. Kediler beş kardeş" dedi.

Başı lavabo deliğine sıkıştı Ekipler böyle kurtardı
İtfaiye ekipleri ihbarı yapan Bora Ayan ve ailesinin iletişim numarasını alarak daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avcılar#Kurtarma Operasyonu#Yavru Kedi

BAKMADAN GEÇME!