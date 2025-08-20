Başı lavabo deliğine sıkıştı! Ekipler böyle kurtardı

Güncelleme Tarihi:
Ambarlı Mahallesi’ndeki Faik Bey Sokak’ta bir aile tarafından sahiplenilerek bahçede bakılan bir kedi 5 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan birinin kafası, bahçe duvarına dik halde bırakılan mermer lavabonun deliğine sıkıştı.
Çalışmalar sırasında anne kedi bahçede yavrusunun kurtarılmasını bekledi. İtfaiye eri küçük darbelerle lavabo ağzını kırarak genişletmeye çalıştı. Minik yavruya mermer parçası isabet etmemesi için ise başı bezle kapatıldı.
Bu sırada bir görevli de yavru kediyi tuttu. Kısa süre sonra lavabonun çevresi genişletilerek yavru kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan yavru kedi bir süre itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirildi.
Kedinin sahibi Bora Ayan "Kedimizin kafasının sıkıştığını gördüm. İtfaiyeye haber verdim kurtardılar. Teşekkürler. Kediler beş kardeş" dedi.