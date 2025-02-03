Başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu, eşi gözaltına alındı

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Yenice ilçesi Akçakoyun köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası İsmail D.'den 3 gündür haber alamayan arkadaşları, kardeşini arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine, saat 10.00 sıralarında eve gelen kardeşi tarafından İsmail D.'nin başsız gövdesi bulundu.

İhbar üzerine adrese jandarma sevk edildi. İncelemede İsmail D.'nin kesilerek gövdesinden ayrılan başı ise evdeki çöp kovasında bulundu. İsmail D.'nin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, İsmail D.'nin 3 gün önce Çan'daki oğlunun yanına gitti belirlenen eşi Erebiş D.'yi gözaltına aldı. Erebiş D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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