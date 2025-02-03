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Başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu, eşi gözaltına alındı

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#Cinayet#Çanakkale#Yenice
Başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu, eşi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 16:38

Çanakkale'de İsmail D.’nin (60) evde, başı gövdesinden ayrılmış cansız bedeni bulundu. Jandarma, oğlunun yanına gittiği öğrenilen İsmail D.'nin eşi Erebiş D.'yi (56) gözaltına aldı.

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Yenice ilçesi Akçakoyun köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası İsmail D.'den 3 gündür haber alamayan arkadaşları, kardeşini arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine, saat 10.00 sıralarında eve gelen kardeşi tarafından İsmail D.'nin başsız gövdesi bulundu.

Başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu, eşi gözaltına alındı

İhbar üzerine adrese jandarma sevk edildi. İncelemede İsmail D.'nin kesilerek gövdesinden ayrılan başı ise evdeki çöp kovasında bulundu. İsmail D.'nin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, İsmail D.'nin 3 gün önce Çan'daki oğlunun yanına gitti belirlenen eşi Erebiş D.'yi gözaltına aldı. Erebiş D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu, eşi gözaltına alındı

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#Cinayet#Çanakkale#Yenice

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