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Başı ezilerek öldürülmüştü! Kan donduran olayda kadının 2 oğlu ve komşusu adliyeye sevk edildi

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#Kayseri#Kadın Cinayeti#Hasibe Soykuk
Başı ezilerek öldürülmüştü Kan donduran olayda kadının 2 oğlu ve komşusu adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 16:50

Kayseri'de, Hasibe Soykuk’un (51) başına keserle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 2'si oğlu 1'i komşusu olmak üzere toplam 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Olay, 13 Kasım saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre Seyit Ahmet Soykuk hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

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Başı ezilerek öldürülmüştü Kan donduran olayda kadının 2 oğlu ve komşusu adliyeye sevk edildi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Soykuk'un kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Hasibe Soykuk'un cenazesi otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Soykuk'un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Gesi Güney Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 

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Başı ezilerek öldürülmüştü Kan donduran olayda kadının 2 oğlu ve komşusu adliyeye sevk edildi

GÖZALTINDAKİ EŞİ SERBEST

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) çalışması sonucu olayla bağlantısı olabileceği düşünülen, ölen Hasibe Soykuk'un eşi Seyit Ahmet, oğulları Samet ve Bekir Buğrahan ile komşuları İsmail Kocatürk gözaltına alındı. Soykuk'un eşi Seyit Ahmet, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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#Kayseri#Kadın Cinayeti#Hasibe Soykuk

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