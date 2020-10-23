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Coşkun MENEK - DHA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 10:53 | Son Güncelleme:

Başı, balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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Başı, balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Erzincan'da başı, balkon korkuluğunun demirleri arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün Yavuz Selim Mahallesi Öğretmen Lojmanları 2'nci kattaki dairede yaşandı. Adı açıklanmayan 6 yaşındaki çocuk, balkonda oynadağı sırada başını korkuluk demirlerinin arasına sıkıştırdı.

Başı, balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Aile hemen itfaiye ekibini arayarak, yardım istedi. Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri, çocuğun zarar görmemesi ve korkmaması için başını örtü ile kapattı. Ardından da demir parmaklıkları keserek, çocuğu kurtardı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Başı, balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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