Yenidoğan Çetesi Davası'nda dikkat çeken ifadeler: ‘Başhekimi tehdit etti’

Haberin Devamı

Yenidoğan Çetesi davasında 22’si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına dün de devam edildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada dün de tutuksuz sanıklar savunma yaptı.

Esenler Güney Hastanesi’nin mesul müdür olan tutuksuz sanık Ali Dirik savunmasında, “Fırat Sarı’yı tanımam. Hemşire bulma konusunda sıkıntı çekiyorduk. Fırat Sarı’ya bir doktor aracılığı ile ulaşıldı. Danışmanlık hizmeti adı altında tanışıldı. Bir gün baktım boş ilaç kutuları var. Hemşireleri çağırdım, ‘Bu ilaçları uyguladınız mı?’ dedim, ‘Hayır’ dediler. Fırat Sarı’yı aradım, ‘Bunlar SGK’ya fatura edilmiyor’ dedim. Yolsuzluk orada başladı. Dosyaları incelemeye başladım. Dosyalarda eksiklik vardı. Fırat Sarı’ya eksik dosyaları getirmesini söyledim. Birazını getirdi. İlaçları tarif etmesini söyledim. Tarif edemedi. Hastaneye geldi, tartıştık. Bana ‘Savcı tanıdığım var’ dedi. Bende artık danışmanlık hizmeti almamaya karar verdim. Ben onların hemşirelerini çıkardım” dedi.

Haberin Devamı

‘HAKARET ETMEYE BAŞLADI’

Tutuksuz sanık Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu ise savunmasında şunları söyledi: “Güney Hastanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Doğum oranlarımız arttı. Doktor ihtiyacımız oldu. Bir arkadaşımın önerisiyle Fırat Beyi aradım. Konuştuk, birçok hastaneye danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Sonra Başhekim Ali Bey’le de tanıştırdık kendilerini. Kabul ettik ve süreç başladı. Bir gün Ali Bey geldi, ‘Danışmanlık şirketinde sıkıntılar var, uyardık bir de siz konuşun’ dedi. Fırat Bey’le konuşmaya başladık ama Başhekimi tehdit etmeye, hakaret etmeye başladı. Başhekimimiz bağırdı, ‘Bir türlü ilacı izah edemiyorsun’ diye. O da ‘Böyle bir şeyi kabul etmiyorum’ dedi. Ben de ‘Tamam artık sizinle çalışmıyoruz’ dedim. Fırat Bey daha önce, ‘Merak etmeyin tanıdıklarım çok. Büyükçekmece’de savcı tanıdığım var’ demişti. Olağanüstü denetimde de savcı Büyükçekmece’den gelince şikâyeti onun yaptığını düşündüm. Akşam kendisini aradım, ‘Şikâyeti sen yaptın değil mi?’ diye sordum. Yoksa Büyükçekmece Başsavcılığı’ndan neden gelsinler. Fırat Sarı ile anlaşmayı bitirmemizin asıl nedeni ilaçlardı. SGK’nın ödemediği ilaçlardı.” İlaçlarla ilgili hastanede bir sorun olup olmadığını soran mahkeme başkanına ise Yurtoğlu, “İspat edemediğinizde şikâyet de edemiyorsunuz” dedi.

Haberin Devamı

‘BEBEK VEFAT ÖNCESİ DURUMDAYMIŞ’

Sanık Yurtoğlu savunmasının devamında, “Ayın 16’sıydı, öğlen gibi geldim, hastanede karmaşa vardı. ‘Olağan üstü denetim var’ dediler. Akşam bebek ex olmuş. ‘Neden böyle oldu’ dedim. Esencan Hastanesi’nde riskli bir gebeye devlet hastanesinde yer bulunamamış, doktor Ali Bey aranmış, o da kabul etmiş. Bebek 500 gram doğmuş, vefat öncesi durumdaymış. SGK’yı zarara uğratmak gibi bir çabam olamaz. Çünkü yenidoğan yoğun bakımı öyle çok getirisi olan bir birim değil” diye konuştu. Duruşma bugün saat 09.30’a ertelendi.