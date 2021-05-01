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Gündem
Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 01.05.2021 - 18:40 | Son Güncelleme:

Başhekimden büyük kahramanlık! Bir canı böyle kurtardı

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Başhekimden büyük kahramanlık! Bir canı böyle kurtardı

VAN’da, tabancasını çekerek husumetlisini vurmak isteyen bir kişi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden tarafından engellendi. İliklerden, bu kişinin silahını elinden alırken, o anlar ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 gün önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde yaşandı. Aralarında husumet bulunan 2 kişi hastane önünde karşılaştı. Burada husumetlisini silahla vurmak isteyen kişinin bağrışlarını duyan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, hemen aşağıya inerek olaya müdahale etti. Elinde silah bulunan kişiyi gören Başhekim İliklerden, ikna ederek elindeki silahı alıp polise teslim etti. Yaşanan bu anlar hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırganın öldürmek istediği kişiye, babası olduğu öğrenilen yaşlı bir adamın kendini siper ettiği de görülüyor.

Olayla ile açıklama yapan Başhekim İliklerden, "Hastanemiz giriş kapısında yaşanan, ülkemizin hala kanayan yarası olan kan davalarından bir tanesinin cereyan ettiği bu talihsiz olayda, insan sağlığına yöneltilmiş bir tehdide karşı hekimlik içgüdüsüyle ve bölge insanımızın beyaz önlüğe olan saygısına sığınarak olaya müdahil oldum ve nihayet vatandaş silahını bana teslim etti. Can kaybı olmadan atlatılan olaya emniyet güçlerimiz müdahil olarak gerekli adli kovuşturma başlatılmıştır" dedi.

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