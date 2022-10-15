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Başhekim Prof. Dr. Yiyit'ten yaralı madencilere ilişkin açıklama

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#Maden#Maden Faciası#Bartın
Başhekim Prof. Dr. Yiyitten yaralı madencilere ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 17:37

Bartın'daki maden patlamasında yaralanan işçilerden 6'sının tedavisinin İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda devam ediyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yaralı yakınlarını amfide bir araya getirerek yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi. 

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Bartın’da maden patlamasında yaralanan işçilerden 6'sının tedavisinin İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi yanık yoğun bakımda devam ediyor. Taner Şen, Ayhan Akgün, Erol Bulduk, İzzet Ak, Remzi Taşkömür ve İbrahim Çeliktaş’ın yakınları amfide bir araya geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör  Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hasta yakınlarını hastanede ağırlayacaklarını belirtti. Yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi. 

"5 HASTADA YANIKLAR VAR, ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Yiyit, "Dün gece geldiğimden beri ekip olarak ayaktayız. Güzel haberler vermek için uğraşıyoruz. Öncelikle uzun soluklu bir sürecimiz olacak. Hastalarımızı yanık ünitesinde takip ediyoruz ama yoğun bakım kısmında yanık ekibimiz de takip ediyor. Bizler maksimum tedavi vereceğiz. Siz dua edeceksiniz. Belli bir zamana ihtiyacımız var. Hastalarımızın 5 tanesinde yanıklar var. Bir tanesi karbonmonoksit zehirlenmesi o yüzden hiperbarik oksijen alıyor. Durumu iyiye gidiyor. Diğer hastalarımızın zamana ihtiyacı var. Dışarıdan görmediğiniz yaralar. Uzun süre sıcak havaya teneffüs ettiler o yüzden vücudun içindeki tahribatın etkisini bilmiyoruz. Antibiyotiklerini veriyoruz" dedi.

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Başhekim Prof. Dr. Yiyitten yaralı madencilere ilişkin açıklama



Hasta yakınlarının hastanede kalacaklarını açıklayan Yiyit "Sizin için kalacak yerler organize ettik. Size bazı kartlar vereceğiz. Kişiye özel kartlar tanımlayacağız. Onun dışında sizin bekleyeceğiniz bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi hocamız pansumanları yapıyor. Bir yakını hastasıyla görüştüreceğiz." diye konuştu. 

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#Maden#Maden Faciası#Bartın

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