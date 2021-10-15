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Başhekim müjdeyi verdi: Turkovac hem güvenli hem etkin

#Turkovac#Koronavirüs#Aşı
Başhekim müjdeyi verdi: Turkovac hem güvenli hem etkin

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Turkovac’la ilgili yeni bir gelişmeyi, “Şu müjdeyi verebiliriz: Turkovac aşımızın, CoronaVac ile yaptığımız Faz 2-B çift kör randomize kontrollü çalışmasında hem güvenli olduğu saptandı hem de etkinlik noktasında olumlu verilerimiz var” sözleriyle duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Gönüllü olun’ çağrısı yaptığı yerli aşı Turkovac’la ilgili yeni gelişme yaşandı. Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Sürdürülen çalışmalar kapsamında Turkovac’ın koruyuculuğuyla ilgili ortaya konulan bir rapor var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Faz 2 ve rapel (pekiştirme) doz çalışmasında 111 Turkovac, 111 CoronaVac gönüllüsü üzerinde çift kör randomize kontrollü bir çalışma planladık ve tamamladık. Dün itibariyle birinci aydaki son gönüllümüzün de antikor düzeylerine bakarak etkinlik verilerimize ulaştık. Bu Faz 2-B çalışmamızın hem güvenlik hem de etkinlik verilerinin olumlu olması üzerine Faz 3-A çalışmamıza başladık. Şu müjdeyi verebiliriz, Turkovac aşımızın, CoronaVac ile yaptığımız Faz 2-B çift kör randomize kontrollü çalışmasında hem güvenli olduğu saptandı hem de etkinlik noktasında olumlu verilerimiz var.”

Başhekim müjdeyi verdi: Turkovac hem güvenli hem etkin

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SINOVAC’TAN ETKİLİ Mİ?

“Turkovac, Sinovac’tan daha mı etkili?” sorusuna ise Ateş, “Karşılaştırma aşısı olduğu için Delta, Alfa ve orijinal virüs Vuhan’a karşı nötralizan antikoru inceledik. Bazı parametrelerde çok daha iyi sonuçlar elde ettik, bazı parametrelerde de benzer yanıtlar elde ettik” karşılığını verdi. Ateş, “Turkovac için Acil Kullanım Onayı ne zaman olur? Turkovac, Acil Kullanım Onayı olmadan rapel doz olarak uygulanabilir mi?” sorusu üzerine, şu anda aşının rutin kullanımda bulunmadığına, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (TİTCK) alınan onay kapsamında Faz 3 klinik araştırmada uygulandığına dikkati çekti. Ateş, Turkovac’ın Acil Kullanım Onayı’nın, Dünya Sağlık Örgütü’nce belirlenen kriterlere uyum sağlanmasının ardından gerekli komisyonlar tarafından verileceğini söyledi.

3 BİN GÖNÜLLÜ ARANIYOR

“İlerleyen süreçte iki doz BionTech aşısı olanlara da rapel doz olarak Turkovac uygulanabilir mi?” sorusunu da Başhekim Ateş, “Muhtemelen önümüzdeki hafta, 10 gün içinde Faz 2, BionTech üzerine aynı şekilde Turkovac’ın rapel doz etki ve güveliğini inceleyeceğimiz çalışmamız başlayacak. O çalışmada belirlenen örneklem büyüklüğü 111 vaka, en az 111 olmak üzere 150-200 civarında gönüllünün dahil edileceği 2 doz BionTech sonrası 6 ayı geçenlerde rapel doz çalışmamıza 10 gün içinde başlayacağız” şeklinde yanıtladı. Bakan Koca’nın önceki gün yaptığı paylaşımda, “Turkovac için en az 3 bin gönüllü gerektiğini belirttiğinin” hatırlatılması üzerine Ateş, “Bu, DSÖ’nün bir kriteri. 3 bin gönüllüde güvenlik ve etkinlik verileri elde ettiğiniz takdirde bu aşıyı Acil Kullanım Onayı ile rutin kullanıma alabilirsiniz” dedi.

Başhekim müjdeyi verdi: Turkovac hem güvenli hem etkin

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‘DELTA’YI İZOLE ETTİK’

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen TURKOVAC aşısının İngiliz (Alfa) varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğunu daha önce yaptıkları çalışmayla ortaya koyduklarını anımsatarak, ERÜ’nün projesiyle, Özdarendeli ve ekibinin Delta varyantına yönelik de çalışma başlattığını söyledi. Çalış, “Delta varyantını izole ettik. Delta varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkinliğini araştırıyoruz. Hem transgenik farelerde hem de gönüllü serumlarında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede sonuçlanacak. Alfa varyantında olduğu gibi bunda da çok etkili olmasını bekliyoruz” dedi.

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#Turkovac#Koronavirüs#Aşı

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