Başbuğ’a 4 yıl hapis talebi

Haberin Devamı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 28 Ocak 2020 tarihinde katıldığı bir TV programında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ’nün olduğunu iddia etmişti. Yasa teklifinin altında imzası bulunan 6 AK Partili milletvekili, Başbuğ hakkında “hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Başbuğ hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Hazırlanan iddianamede, AK Partili Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Bekir Bozdağ, Mehmet Ceylan, Yahya Doğan müşteki olarak yer aldı.

‘VEKİLLER RENCİDE OLDU’

İddianamede Başbuğ’un yaptığı açıklamalarla milletvekillerini terör örgütünün emir ve direktifleriyle hareket eden kişiler olarak nitelendirdiği belirtildi. Toplum içerisinde FETÖ ve üyelerine yönelik haklı ve büyük bir nefretin oluştuğu anlatılan iddianamede “Milletvekili olan müştekilerin görev ve konumları da düşünüldüğünde, bu örgütün direktif ve emri ile hareket edildiği yönündeki isnadın, müştekilerin şeref, onur ve saygınlığını rencide edeceği hiç şüphe götürmez bir gerçektedir” denildi.

İddianamede, Başbuğ’un “Milletvekillerinin kanun değişikliği sırasında FETÖ ile iştirak halinde hareket ettiklerine yönelik somut bir bilginiz var mı?” sorusuna “Hayır” yanıtı verdiği belirtildi.

Haberin Devamı

İlker Başbuğ’un ifadesinde, yaptığı konuşmada müştekileri kast etmediğini beyan ettiği ifade edilerek, “Kanun teklifini hazırlayarak TBMM’ye sunan milletvekillerini kast ettiğinin açık olduğu, bu haliyle aksi yöndeki savunmasına Başsavcılığımızca itibar edilmediği...” denildi.

ÇİÇEK’E 7 YIL

Savcılık, Başbuğ’un açıklamalarının ardından yaptığı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları ve FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması talebiyle yaptığı suç duyurusu gerekçesiyle eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında da ‘iftira’ suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.