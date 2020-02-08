Başbuğ ve Çiçek’e 6 vekilden suç duyurusu

Suç duyurularında, Başbuğ ve Çiçek’in açıklamaları için “vesayet düzeninin özleminin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir” ifadesi kullanıldı.

‘MECLİS’İN İRADESİ’

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı bir TV programında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ’ün olduğunu iddia etmişti. Yasa teklifinin altında imzası bulunan AK Partili Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, avukatları aracılığıyla İlker Başbuğ ve eski CHP milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başbuğ’un hakaret suçundan hakkında soruşturma açılarak, dava açılması talep edilen dilekçede, “Söz konusu kanun tasarısı ve değişiklik önergeleri, demokratik standartların yükseltilmesi, yargıda sivilleşmenin sağlanması, hukuk devletinin tüm kural ve kurumlarıyla hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanmış ve Yüce Meclisimizin iradesiyle yasalaşmıştır. Kanun tasarısı ve değişiklik önergelerin ne teklif aşamasında ne de yasalaşma sürecinde herhangi bir örgütün etkisi konusu olmamıştır” denildi.

Dursun Çiçek için yapılan suç duyurusunda da benzer değerlendirmeler yapılarak iftira suçundan soruşturma talep edildi.