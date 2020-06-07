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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Başbuğ ve Çiçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Başbuğ ve Çiçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek
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Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması yasasının arkasında FETÖ’nün olduğunu iddia eden Başbuğ ve benzer açıklamayı yapan CHP’li Çiçek’in ifadeleri alınacak.

AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin “şüpheli” olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazdı.

Soruşturma dosyasına göre, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ katıldığı bir programda ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de yaptığı açıklamalarda, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ’nün olduğunu iddia etti. Önergenin altında imzası olan 6 AK Parti milletvekili, Başbuğ hakkında “hakaret”, Çiçek için de “iftira” suçlamasıyla Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, RTÜK’ten program kayıtlarını isteyerek bilirkişi aracılığıyla deşifresini yaptırdı.

İFADE TALİMATI

Açıklamaların yapıldığı yayın kuruluşlarının İstanbul’da bulunması nedeniyle soruşturmayı Ankara mı yoksa İstanbul savcılığının mı sürdüreceği tartışma konusu oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir” hükmü uyarınca, kendisinin yetkili olduğuna karar verdi. Ankara Savcılığı, İstanbul Başsavcılığı’na, Başbuğ ve Çiçek’in şüpheli olarak ifadelerinin alınması için talimat yazısı gönderdi. Yazıda iddialar anımsatılarak, ilgili açıklamaların hangi amaçla yapıldığı ve neyi kastettikleri soruldu.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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