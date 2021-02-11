Başbuğ ifade verdi, savunma yapmadı

Başbuğ, “Menderes, 25 Mayıs 1960'ta Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs darbesi önlenebilirdi. Erken seçim kararı almış hükümete karşı askeri darbenin gerçekleştirilmesi, milletin siyasi iradesine vurulacak bir darbe olurdu” demişti. AK Parti il başkanlıklarınca yapılan suç duyuruları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Avukatı aracılığıyla açıklama paylaşan Başbuğ, “Suç duyurularına itibar etmiyorum. Hiçbir şekilde savunma yapmayacağım. Bu davranış Anayasa’ya, hukukun üstünlüğüne ve kendime saygımın doğal sonucudur” dedi.