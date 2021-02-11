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Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Başbuğ ifade verdi, savunma yapmadı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Başbuğ ifade verdi, savunma yapmadı
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, yeni çıkan kitabına ilişkin bir söyleşisindeki bazı ifadeleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Başbuğ, “Menderes, 25 Mayıs 1960'ta Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs darbesi önlenebilirdi. Erken seçim kararı almış hükümete karşı askeri darbenin gerçekleştirilmesi, milletin siyasi iradesine vurulacak bir darbe olurdu” demişti. AK Parti il başkanlıklarınca yapılan suç duyuruları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Avukatı aracılığıyla açıklama paylaşan Başbuğ, “Suç duyurularına itibar etmiyorum. Hiçbir şekilde savunma yapmayacağım. Bu davranış Anayasa’ya, hukukun üstünlüğüne ve kendime saygımın doğal sonucudur” dedi. 

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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