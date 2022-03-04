Başbuğ hâkim karşısına çıktı

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Başbuğ, 28 Ocak 2020 tarihinde katıldığı bir TV programında, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ’nün olduğunu iddia etmişti.

Yasa teklifinin altında imzası bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile AK Parti Milletvekilleri Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan ve Yahya Doğan suç duyurusunda bulunmuştu. Başbuğ hakkında “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Başbuğ’un, milletvekillerini değil, söz konusu metni kaleme alan Adalet Bakanlığı personelini kastettiğini iddia ettiği öğrenildi.