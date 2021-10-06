‘Başbakanlık kişisel kararım’

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Basına kapalı olarak yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması düzenledi. Babacan görüşmeye ilişkin, “Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili 6 siyasi parti çalışmalarını hazırladılar” dedi. Akşener ise, “Eğer Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını merak edip çeşitli sıfatlar ekliyorsa bunun anlamı, psikolojik olarak Cumhur İttifakı cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiğini biliyor. Kendilerine tavsiyem hemen bir seçim kararı ilan etsinler, 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilen kişinin kim olduğunu öğrenirler” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Akşener’in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur” değerlendirmesi sorulan Akşener, “Kendisine teşekkür ediyorum. Bunun anlamı partinizi seçimde birinci parti haline getirirseniz, başbakanlık görevi sizin olur. Kararımı Sayın Kılıçdaroğlu ya da başka bir liderle oturup konuşmadım. Kişisel kararımı milletimize duyurdum” dedi.