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İlk olarak seçim otobüsüyle Bolu caddelerinde tur atan Akşener, halkı selamladı. Akşener daha sonra halka seslenmek üzere Hükümet Meydanı’na geldi. Parti otobüsünün üzerine CHP’den 1 yıl geçici süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte çıkan Akşener, alanda toplananlara hitap etti.

Akşener, “Harama inanan, helale inanan, kul hakkına inanan bir insan olarak sizlerin helal oylarınızla seçilmek istiyorum. Sizlerin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum ve aynı dürüstlüğe sahip, hiçbir harama el uzatmamış, dürüst, namuslu, sakin, sinirlenmeyen, atarlanmayan, giderlenmeyen Sayın Kılıçdaroğlu’na da oy istiyorum” dedi.