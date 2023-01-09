'Başbakan olacağım'

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İYİ Parti’nin İstanbul 3. Olağan İl Kongresi dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kongreye CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da katıldı. “CHP’ye 31 Mart seçimine birlikte girelim demek bizim teklifimizdir” diyen Akşener, seçimde özellikle İstanbul ve Ankara’nın Millet İttifakıtarafından alınmasını sağladığını ifade etti. Akşener, özetle şunları söyledi: “Ben İmamoğlu’nun hapis ve yasak cezasını duyduğumda koşa koşa İstanbul’a geldim ve orada bir konuşma yaptım. Dedim ki, ben Sayın Erdoğan giderken de buradaydım. Doğrudur 28 Şubat döneminin, o zamanının güçlülerinin yanında olanlar vardı. O zaman da iki büklüm gezenler vardı. O zaman da haksızlığın karşısında durduk. O gün haksızlıktı. Ama ilginç olan şudur, o günün haksızlığa uğrayanları bugünün zorbaları oldular.

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Atatürk’ümüze, Cumhuriyet değerlerimize savaş açanlar çok beklersiniz, iyiler var. Cumhuriyet değerlerine, Atatürk’ümüze gıcık olanlar çok beklersiniz, iyi ve cesur insanlar var.

BİRİNCİ ÇIKACAĞIZ

2023 seçimlerinde göreceksiniz ki 13. Cumhurbaşkanı elbette Millet İttifakı'nın adayı olacak. Ama bir şey daha olacak. 2023 seçimlerinin birinci partisi İYİ Parti olacak. Bunu pazarlıklar sonunda sağlamayacağız, bunu helal oylarımızla birinci parti çıktıktan sonra sağlayacağız. Elbette başbakan Meral Akşener olacak.”

İMAMOĞLU’NDAN İKİ LİDERE TEŞEKKÜR

İBB Başkanı İmamoğlu da kongrede kürsüye çıkarak “2019’dan itibaren Türkiye’nin başına gelen en güzel şey, Millet İttifakı. İstanbul’da sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Kongrenizi bu duygularla kutluyorum. Buradan kıymetli Genel Başkan’ım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve siz saygıdeğer Genel Başkan’ım Meral Akşener tam da o güzel enerjinin ve o güzel duygunun mimarı olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum” dedi.