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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Bu ucube sistemin devri, artık bitti. Sıkı dur başbakan geliyor” dedi. Akşener, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

BU SORULARI KİM SORDU

“Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ‘Muhalefet, Türkiye’nin bu salgın sürecini, çok daha başarılı bir şekilde yönetmesini sağlayacak, tek bir teklif dahi getirmedi’ dedi. Belli ki, bu ucube sistemin sırtına bindirdiği yükten, artık yorulmuşsun. Ülkemizde henüz ilk vaka görülmeden önce; ‘Olası bir salgında, gereken önlemleri aldınız mı? Maske, serum ve ilaç stoku yapılıyor mu? Aşı konusunda herhangi bir kurum çalışma yapıyor mu?’, sorularını kim sordu? Erdoğan, şimdi bunları hatırlamakta güçlük çekiyor. Kendisine, B vitaminini ihmal etmemesini ve basketbol oynamaya çalışmak yerine, sudoku çözmesini tavsiye ediyorum.

DOST KAZIĞINI NİYE YİYORUZ

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Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ, 20 kargo sıvılaştırılmış doğal gaz alımının bir kısmını, bin metreküpünün, 1300 dolardan daha pahalı olacağı biçimde yaptı. Almanya ve Bulgaristan, aynı gazı, aynı yerden, yani Rusya’dan bizim aldığımızdan yüzde 40, yüzde 50 civarında daha ucuza alıyor. Biz bu dost kazığını niye yiyoruz?”

‘HAFİFLETMEYE GAYRET ETMEK YAKIŞMAZ’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “siyasi cinayetler” tartışmasına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “FETÖ taktiği” sözlerine yanıt verdi. Akşener dün, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme sonrasında soruları yanıtlayan Akşener, özetle şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU’NA SORUN

“(Siyasi cinayet söylemleri) Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmedim, bilgim yok, neye istinaden böyle bir iddiada bulundu ve böyle bir konuşma yaptı. Sorularınızın cevabını Kılıçdaroğlu’na sorarsanız o size bilgi verecektir. Türkiye durup dururken bu konuyla ilgili bir alev dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bu duyumların ciddiye alınmasının yolu kendisine bu bilgilerin kaynağının sorulmasından geçer. Onu da yapacak olan Cumhuriyet savcılarıdır. Ciddiyet bunu gerektirir. Dedikodu yapmak, FETÖ taktiği diyerek hafifletmeye gayret etmek bu derece tecrübeli bir İçişleri Bakanı’na yakışmaz.

(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘FETÖ taktiği’ açıklaması) Soylu’nun bir mülakatını okudum, ‘PKK terör örgütünün bir genelgesini ele geçirdiklerini, hem İYİ Parti’nin hem CHP’nin hem HDP’nin adının geçtiğini, HDP’ye bir yol haritası çizen bir genelge olduğunu söyleyen bir beyanattı. Dün (önceki gün) itibariyle bir arkadaşımız üzerinden böyle bir beyanatı olup olmadığını da kendisine sorduk cevap alamadık.”