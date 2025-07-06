Başbağlar’da 32. yıl anması

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın mesaj gönderdiği anma törenine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu katıldı. Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, katılımcılar konuşma yaptı, şehitlere dualar edildi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yayınladığı mesajda, “Başbağlar katliamının 32. yılında, PKK ve TİKKO’lu teröristler tarafından hunharca katledilen masum vatandaşlarımızla birlikte tüm şehitlerimizi hatıralarının ve acılarının hayatımız boyunca bizimle yaşayacağını ifade ederek rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun” dedi.

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KURTULMUŞ: DİNMEYEN BİR ACI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas ve Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri sosyal medya hesabından şu sözlerle andı: “1993 yılında Sivas ve Başbağlar’da yaşanan vahşetler, hafızalarımızda kapanmayan bir yara, yüreklerimizde dinmeyen bir acı olarak yerini koruyor. Bu elim hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Türkiye’mizi derinden etkileyen bu acıların bir daha yaşanmaması için birbirimize daha sıkı kenetlenecek, toplumsal barışımızı ve kardeşliğimizi büyüterek, ortak geleceğimize sahip çıkacağız.”