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Başbağlar şehitleri duayla anıldı

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#Erzincan#Başbağlar#Şehit
Başbağlar şehitleri duayla anıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi, olayın 30'uncu yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

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Anıt mezarda düzenlenen törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Tokat Milletvekili Kadir Durmaz, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. 

Başbağlar şehitleri duayla anıldı

20 SANIK YARGILANIYOR

Törende konuşan Vali Mehmet Makas, "Hesabı sorulmadık hiçbir şey yok. 2021'de Başbağlar davasıyla ilgili deliller tekrar toparlandı, tekrar dava açıldı. Yargılanan 21 sanıktan biri delil yetersizliğinden beraat etti, 20’siyle ilgili yargılama devam ediyor. Ben inanıyorum ki insanlığa karşı yapılan bu tip suçlarda zaman aşımıyla ilgili kanunun Anayasal düzenlemesiyle beraber herkes müstahak olduğu sonuca katlanacaktır" dedi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de "Bu kurşunlar Başbağlar'da sadece benim hemşehrilerime sıkılmamıştır. Bu kahpe kurşunlar bayrağımıza sıkılmıştır, toprağımıza sıkılmıştır, ulusal birliğimize sıkılmıştır" diye konuştu. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da "30 yıl geçti. Eli kanlı katil sürülerinin katlettiği, şehit ettiği kardeşlerimizin acısı yüreklerimizde tazeliğini koruyor. Kalbimizde dinmeyen bir sızı olan Başbağlar katliamının acısı hiçbir zaman eskimeyecek, hafiflemeyecek, unutulmayacak ve unutturmayacağız diyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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#Erzincan#Başbağlar#Şehit

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