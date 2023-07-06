Başbağlar şehitleri duayla anıldı

Haberin Devamı

Anıt mezarda düzenlenen törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Tokat Milletvekili Kadir Durmaz, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

20 SANIK YARGILANIYOR

Törende konuşan Vali Mehmet Makas, "Hesabı sorulmadık hiçbir şey yok. 2021'de Başbağlar davasıyla ilgili deliller tekrar toparlandı, tekrar dava açıldı. Yargılanan 21 sanıktan biri delil yetersizliğinden beraat etti, 20’siyle ilgili yargılama devam ediyor. Ben inanıyorum ki insanlığa karşı yapılan bu tip suçlarda zaman aşımıyla ilgili kanunun Anayasal düzenlemesiyle beraber herkes müstahak olduğu sonuca katlanacaktır" dedi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de "Bu kurşunlar Başbağlar'da sadece benim hemşehrilerime sıkılmamıştır. Bu kahpe kurşunlar bayrağımıza sıkılmıştır, toprağımıza sıkılmıştır, ulusal birliğimize sıkılmıştır" diye konuştu. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da "30 yıl geçti. Eli kanlı katil sürülerinin katlettiği, şehit ettiği kardeşlerimizin acısı yüreklerimizde tazeliğini koruyor. Kalbimizde dinmeyen bir sızı olan Başbağlar katliamının acısı hiçbir zaman eskimeyecek, hafiflemeyecek, unutulmayacak ve unutturmayacağız diyoruz" ifadelerini kullandı.