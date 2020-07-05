BaÅŸbaÄŸlar katliamÄ±nÄ±n 27. yÄ±lÄ±...

Erzincan'Ä±n Kemaliye ilÃ§esine baÄŸlÄ± BaÅŸbaÄŸlar kÃ¶yÃ¼nde 5 Temmuz 1993'te terÃ¶ristlerce katledilen 33 sivil, katliamÄ±n 27. yÄ±lÄ±nda BaÅŸbaÄŸlar KÃ¶yÃ¼ DerneÄŸi tarafÄ±ndan Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen programla anÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

Programda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan Dikkaya, 5 Temmuz 1993 yÄ±lÄ±nda BaÅŸbaÄŸlarâ€™da gerÃ§ekleÅŸen katliamda 28 kiÅŸinin kurÅŸuna dizildiÄŸini, 5 kiÅŸinin ise yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:Â Â Â Â Â

"28 kiÅŸi kurÅŸuna dizilmek, biri kadÄ±n, biri Ã§ocuk 5 kiÅŸi ise yakÄ±lmak suretiyle 33 kiÅŸi ÅŸehit edildi. 3 kiÅŸi yaralÄ± olarak kurtuldu. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n camisi, okulu, Ã¶ÄŸretmen lojmanÄ±, imam evi, mahalle ve kÃ¶y odasÄ± ve olay anÄ±nda kÃ¶yde bulunan 4 araÃ§ yakÄ±ldÄ±. BÃ¼yÃ¼kbaÅŸ, kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ ve kÃ¼mes hayvanlarÄ±mÄ±z telef edildi. AkÅŸam namazÄ± kÄ±lÄ±nÄ±rken kÃ¶y camisi basÄ±larak 22 kÃ¶ylÃ¼mÃ¼z camiden, camide olmayanlar ise evlerinden tek tek toplanarak kÃ¶y meydanÄ±na getirildi. Burada 45 dakika boyunca, daha Ã¶nceden itina ile hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belli olan ve sonrasÄ±nda ÅŸehitlerimizin de Ã¼zerine bÄ±raktÄ±klarÄ± bildiri metni ile aynÄ± iÃ§eriÄŸe sahipÂPKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra 27 kÃ¶ylÃ¼mÃ¼z Ã¼zerlerine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rÄ±larak ÅŸehit edildi. AyrÄ±ca, yaktÄ±klarÄ± aracÄ±n iÃ§ine atmak istedikleri bir kÃ¶ylÃ¼mÃ¼z de direnince onu da orada ÅŸehit ettiler. YaralÄ± olarak sadece 3 kiÅŸi kurtuldu. BaÅŸbaÄŸlarâ€™da bulunan 210 hanenin 191 hanesi yakÄ±ldÄ±. Biri kadÄ±n, biri Ã§ocuk olmak Ã¼zere 5 kÃ¶ylÃ¼mÃ¼z de bu evlerle birlikte yakÄ±larak ÅŸehit edildi. Bu katliamÄ±, bu soykÄ±rÄ±mÄ± yapan 150 kiÅŸilik hain grubu ellerini, kollarÄ±nÄ± sallayarak kÃ¶yÃ¼ terk ettiler. Bu katliamda insanlar ve insanlÄ±kla birlikte hayvanlar, aÄŸaÃ§lar, doÄŸa, tarih, kÃ¼ltÃ¼r ve umutlarÄ±mÄ±z yok edildi. VelhasÄ±l, bu katliamda geÃ§miÅŸimiz ve o gÃ¼nÃ¼mÃ¼z yok edildi, geleceÄŸimiz ise yok edilmek istendi."Â Â Â Â Â

"27 YILDIR AYNI SORULARI SORUYORUZ"Â Â Â Â Â

Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ±na, araÅŸtÄ±rmacÄ± gazetecilere, tarihÃ§ilere seslenen Dikkaya, Ã§eyrek asÄ±rdÄ±r sorduklarÄ± sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± halen alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, dosyanÄ±n neden akamete uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± her yÄ±l sorduklarÄ±nÄ± ve sormaya devam edeceklerini kaydetti.Â Â Â Â Â

Dikkaya, "Her yÄ±l soruyoruz ve sormaya devam edeceÄŸiz. Neden BaÅŸbaÄŸlar? Bu arada biz biliyoruz ki Sivas KatliamÄ±â€™nÄ± da BaÅŸbaÄŸlar KatliamÄ±â€™nÄ± da dÃ¼zenleyenler aynÄ± kirli ellerdir ve katliamlar aynÄ± masada tezgahlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AcÄ±mÄ±z bir, yasÄ±mÄ±z bir, tasamÄ±z bir. AyrÄ±ca 1 Ekim 1993 gÃ¼nÃ¼ Malatya Merkez Ziya PaÅŸa Camii Ä°mam Hatibi BaÅŸbaÄŸlar nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ± Ahmet GÃ¼ner hocamÄ±zÄ±n ÅŸehit edilmesi ve faili meÃ§hul kalmasÄ± da ayrÄ± bir soru iÅŸaretidir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

"BaÅŸbaÄŸlar halkÄ± olarak o gÃ¼n basiret ve ferasetimizle TÃ¼rkiye Ã¼zerinde oynanmak istenen bu oyuna gelmedik ve kÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼ de terk etmedik. Devletimizden, 27 yÄ±ldÄ±r BaÅŸbaÄŸlar iÃ§in yapÄ±lmayanlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve kÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n ihya edilmesini istiyoruz." diyen Dikkaya, savcÄ±lardan BaÅŸbaÄŸlar kÃ¶yÃ¼ katliamÄ± ile ilgili ceza davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± talep ettiklerini sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Dikkaya, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â

"SavcÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n kimlerin bu katliamda rolÃ¼nÃ¼n olduÄŸunu bulmalarÄ±nÄ± istiyoruz.TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisiâ€™nin, BaÅŸbaÄŸlar KatliamÄ± ile ilgili araÅŸtÄ±rma ve inceleme komisyonu kurarak Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ ve yerinde inceleme yapmasÄ±nÄ± talep ediyoruz.1993 yÄ±lÄ±nda kurulan DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu olaylarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rma komisyonu, olay yeri BaÅŸbaÄŸlar olmasÄ±na raÄŸmen incelemesini Ä°stanbul Fatihâ€™de bulunan Dernek Lokalimizde yaptÄ±. Bu da hiÃ§bir inceleme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Devlet Denetleme Kuruluâ€™nun akamete uÄŸrayan BaÅŸbaÄŸlar DosyasÄ±â€™nÄ± yeniden incelemeye almasÄ± hususunu sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™dan arz ve talep etmekteyiz."Â Â Â Â Â

BaÅŸbaÄŸlar kÃ¶yÃ¼nden canlÄ± baÄŸlantÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda Kuran'Ä± Kerim tilaveti okunurken, video sinevizyon, BaÅŸbaÄŸlar'dan rÃ¶portajlar ve ÅŸiir dinletisi gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â Â Â Â Â

Program YouTube Ã¼zerinden canlÄ± yayÄ±nlandÄ±.Â Â Â Â Â