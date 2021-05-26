Başarısızlıklarını anlattı, bursu kaptı... ‘Çuvallaya çuvallaya başardım’

Özel SEV Lisesi’nde burslu okuyan 19 yaşındaki Cihan Alperen Bosnalı memur bir anne-babanın çocuğu. Teknolojiye büyük ilgi duyan Bosnalı, bilgisayar bilimine ve yapay zekâya aşık olduğunu söylüyor. Çalıştığı projelerden birinde geliştirdiği eğitim teknolojisi uygulamasında istediği kullanıcı sayısına ulaşamadı. Üzerinde çalıştığı otonom araç alev aldı, prova sırasında pistten çıktı. Ancak yaşadığı tüm bu talihsizlikler ona Kanada’da okuma fırsatı sundu. Cihan Bosnalı, yaşadığı başarısızlıkları nasıl başarıya dönüştürdüğünü şöyle anlatıyor:

ARACIMIZ ÜÇ KEZ YANDI

“Okulda Yapay Zekâ ve Otonom Araç Takımı PhoeniX’i kurdum. Okulun teknoloji laboratuvarında sabahlara kadar çalıştık, defalarca başarısız denemelerimiz oldu. Ancak sonunda takımla birlikte ‘Mini Otonom Yarış Arabası Yarışması’nı 2018 ve 2019’da iki yıl üst üste kazandık. ‘SAC X-Zone Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin baş teknoloji sorumlusuyum. Otonom araçları yarışmasına hazırlanırken başımızdan birçok talihsiz olay geçti. Arkadaşlarımla birlikte sabahlara kadar okulda kalıp çalıştığımız dönemde üç kez aracımız alev aldı.

ŞERİTLERİN DIŞINA ÇIKTI

Hatta birinde okulda yangın sirenleri çaldı. Yarışma için Ankara’da bir üniversitenin spor salonunda, pistte yaptığımız daha ilk testte, güneş ışığının yansıtıcı etkisi nedeniyle arabamız şeritlerin dışına çıktı. Tüm bunlara rağmen çok çalıştık ve yarışma öncesi sorunları çözdük. Otonom arabamız olağanüstü bir iş çıkardı ve yarışı en yüksek puanla bitirdik.

KİMSE KULLANMADI

2018 yılında, bir arkadaşımla birlikte, yapay zekâ kullanarak eğitim aplikasyonu oluşturduk. Öğrencilerin kendilerine sorulan soruyu yanıtlamak amacıyla bir nesneyi veya resmi taramak için mobil cihaz kullandıkları bir uygulama olan ‘ItemHunt’ı geliştirmemiz yedi ay sürdü. Ama uygulamamızı nasıl tanıtacağımızı hiç düşünmemiştik. Nitekim de başta kimsenin ilgisini çekemedik. Sonrasında birçok tanıtım stratejisi geliştirdik ve okulumuzun müdürlerini uygulamamızı kullanmaya ikna ettik. Okulumuzun oryantasyon aktivitelerinde uygulamamız kullanıldı. Ülkemizdeki önemli EdTech konferanslarından birinde sunum bile yaptık. Apple App Store’a da verdiğimiz ItemHunt uygulamamız 200’den fazla öğrenci tarafından kullanıldı.”

Cihan Alperen, ailesiyle...

AÇIK AÇIK ANLATTIM

Cihan Alperen, tüm bu çuvallamalarına rağmen hiç vazgeçmemiş. Başarısızlıklarından da asla utanmamış. İşte bu sayede de dünyanın en iyi üniversitelerinden birinden tam bursu kapmış: “Çok denedik ve çok başarısız olduk. Ama her başarısızlık bize başarıya giden yol hakkında biraz daha fazla şey öğretti. O yüzden her başarısızlık aslında milyarlar değerinde. Nitekim British Columbia’ya başvururken de başarısızlıkla sonuçlanan ama en sonunda başarıya ulaşan bu çalışmalarımı açık açık anlattım. Ve sonuçta tam burslu olarak kabul aldım. Şimdi Kanada’da mühendislik okuyacağım.”

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