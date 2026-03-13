Başarısız saç ekimine 4 milyon liralık dava

Haberin Devamı

İddiaya göre, 6 saat olarak vaat edilen saç ekim işlemi, 8 saatten fazla sürdü. İşlem sırasında olağanüstü ağrılar yaşayan Oluwaseun C., ek uyuşturucu enjeksiyonlarına rağmen yoğun acılı bir şekilde operasyon geçirdi. Operasyondan sonra hiçbir şekilde ağrısı geçmeyen Oluwaseun C.’nin özellikle başın üst kısmındaki talepleri göz ardı edilerek o bölgeye tek bir saç kökü dahi ekilmedi.

Operasyonun ardından şiddetli baş ağrıları, sürekli uyuşukluk, kaşıntı, baş derisinde şişlik ve çöküntüler meydana geldiğini öne süren Oluwaseun C., avukatı aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı. Yaşanan operasyonun ardından Oluwaseun C.’nin başının tamamında saç kaybının arttığı ve kellik alanlarının büyüdüğü anlatılan dilekçede “Müvekkil, İş ve sosyal yaşamında peruk ve şapka olmadan dışarıya çıkamayacak hale gelmiştir. Müvekkilin yaşadığı acı, ızdırap, özgüven kaybı ve geleceğe yönelik belirsizlikler karşısında davalı polikliniğin 90 bin 250 dolar (yaklaşık 4 milyon lira) maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz.”



Sağlık merkezinin avukatı tarafından mahkemeye sunulan cevap dilekçesinde ise “Müvekkil şirket, üzerine düşen tüm tıbbi sorumlulukları eksiksiz yerine getirmiştir. Cilt hastalığı olan kişilerin saç ekimlerinin başarısız olması, kliniğin ya da hekimin kusurlu işlemlerinden değil, tamamen kişinin hastalık geçmişinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle soyut ve mesnetsiz davanın reddini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.