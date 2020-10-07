Başarılı klarnetçiye ABD’den burs

Dünyaca ünlü klarnetçi ve eğitimci Prof. Charles Neidich’in önderliğinde dört yıl boyunca eğitim alacak olan İlayda Yılmaz’ın eğitim masrafının yıllık 35 bin dolarlık kısmı Mannes College of Music tarafından karşılanacak. Yine de genç sanatçının hayallerini gerçekleştirebilmesi için yıllık 15 bin dolar desteğe ihtiyacı var.



KAYDIMI DİNLEYİNCE BAŞVURULARI AÇTILAR



Yurtiçi ve yurtdışında birçok konser veren, çeşitli yarışmalarda dereceler alan İlayda Yılmaz, “Aslında gelecek yıl başvurmayı planladığım halde Profesör Charles Neidich kayıtlarımı çok beğendi ve hemen başvurmam için başvuruları açtırdı. Okul bana 35 bin dolarlık bir burs teklif ediyor fakat maalesef geriye kalan yıllık 15. bin doları öğretmen olan tek ebeveynimin karşılaması imkansız. Dünyanın en iyi klarnetçilerinden kabul edilen Charles Neidich ile eğitim ve çalışma fırsatını kaçırmamak için finansal desteğe ihtiyacım var” dedi.