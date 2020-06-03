‘Başarılı beyin’lere Türkiye daveti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yurtdışında eğitim görüp koronavirüs salgını nedeniyle okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye’de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklulara yönelik bazı yeni kararlar aldıklarına işaret etti. Bu kapsamda, yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtın kaldırıldığını ifade eden Saraç, bu programlara yurtiçi yatay geçiş kontenjanı kadar yurtdışı kontenjan ayrılabilmesine imkân tanındığını hatırlattı.

TÜRKİYE İÇİN DE FIRSAT

Yekta Saraç, dünyada sıralamada ilk binde olan üniversitelerde okuyan öğrencilerin, bulundukları ülkelerdeki sağlık koşulları ve üniversitelerdeki belirsizlik ortamları dolayısıyla dönmek istemelerinin Türkiye için fırsat olduğunu da vurguladı.

Saraç, “YÖK olarak, yurtdışında okuyan başarılı Türk gençlerini ve kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri, ülkemizdeki seçkin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet ediyoruz” diye konuştu.