Başaran’a emniyette kritik soru: 35 milyon dolarlık farka ne oldu

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Temmuz 2026’da, konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere birtakım işlerde usulsüzlük yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan işinsanı Hüseyin Başaran’ın da arasında bulunduğu 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Başaran Holding’in sahibi işinsanı Hüseyin Başaran’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu ve herhangi bir örgütle ilişkisi olmadığı için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirtti.

‘RESİM VE VİDEOLARI GÖRÜNCE CİDDİYE ALDIM’

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Haluk Levent ile 4 yıl öce Trabzon’da bir otelde tanıştığını anlatan Başaran, şunları söyledi:

“Trabzon’da bir belediye konserine gelmişti. Otelin terasında birlikte oturduk, çay içtik. 2026 Şubat ayları başında Göktürk’teki B-House isimli inşaatımıza geldi. Beraber oturduk ve dairelere bakmak istediğini söyledi. Daireleri gezdikten sonra tekrar yanıma geldi. Broşür ve katalogları aldı, fiyatları sordu. Kız yurdu, okullar, depremzedelere ev yaptıklarını veya yapmaya da devam etmek istediklerini, elinde bir yığın proje olduğunu söyledi. Daha sonra yurtdışındaki yani Amerika, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’den yardım fonlarından bahsetti ve bana Amerika’daki Birleşmiş Milletler Topluluğunun Genel Sekreter Yardımcısının beraber resimlerini ve gitar çalarkenki videosunu gösterdi. Bu kişilerin kendisine çok güvendiğini çeşitli zamanlarda deprem bölgesi için fonlar yolladığını söyledi. Ben de bu resim ve videoları görünce durumu ciddiye aldım. Bu fonlardaki paraların 6 - 9 ay gibi çeşitli zamanlarda gelebildiğini ama fonlardaki paranın gelebilmesi için taşınmazların kendisine ait barter havuzunda toplanması gerektiğini söyledi. Daha sonraki yaptıracağı yardımların da bu barter havuzundan karşılanacağını söyledi.”

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‘ÖDEMEYİ ERKEN YAPINCA GÜVEN DUYDUM’

Haluk Levent’in kendisinden taşınmaz almak istediğini ifade eden Başaran, “Bu taşınmazlarla fon alacağını, bu fonların 4-5 ay sonra geleceğini söylediği için vadeli olarak ödeme yapacağını belirtti. Sağladığı güven sonucunda bu taşınmazların ödemesinin vadeli olacağı kısmını kabul ettim. Satış ofisine asistanı olduğunu söylediği Yeliz Kaya ile geldi. 3 Şubat günü yapılan protokolle toplamda 602 milyon TL karşılığında 4 adet taşınmazın Yeliz Kaya üzerinde devredilmesini söyledi. Bunun sebebinin de yurtdışından gelecek olan fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğu söyledi. Biz de devrettik. Daha sonra senetlerin vadesinin günü gelmeden Yeliz Kaya hesabından ilk ödemenin küçük bir kısmı erken yapıldı. Bu ödemenin erken yapılmış olması dahi bende ayrıca bir güven oluşturdu” dedi.

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‘BANKANIN EKSPER RAPORLARI DÜŞÜK’

Emniyette “Tarafınızdan 60 milyon dolar olarak beyan edilen taşınmaz dairelerin ekspertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar değerinde olduğu belirtilmiştir. Beyanınızdaki değer ile diğer beyan edilen değer arasında yüksek miktarda fark olması hakkında ifadenizi veriniz?” sorusu üzerine Hüseyin Başaran, “Anlaşma miktarının toplamı 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL’dir. Bankanın yapmış olduğu eksper raporları her zaman için düşük çıkmaktadır. Tarafıma gelen ödeme de 151 milyon 680 bin TL’dir. Buna ait dekontlar da zaten yine sunmuş olduğum belgelerde mevcuttur” dedi. Hüseyin Başaran savcılıktaki ifadesinde ise Haluk Levent’in kızı Mina Başaran’ın adını kullanarak kendisine yönelik sürekli duygusal bir istismar süreci yürüttüğünü öne sürdü.

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Savcılık sorgularının ardından Hüseyin Başaran, Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat, Muhammet Ali Yılmaz nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Recep Demir, Ayhan Demir ise adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

‘RAHMETLİ KIZININ ADINI VERELİM ABİ’

HALUK Levent’in daha sonraki süreçte sürekli evine ve işyerine gelmeye devam ettiğini söyleyen Hüseyin Başaran, “Neredeyse her gün evime gelmeye başladı hatta geldiği günlerden birinde kendi kızını da yanına getirdi. Yine Hatay’da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını söyledi, buna ‘Rahmetli kızınızın adını verelim abi’ dedi. Ayrıca ramazan çadırı yaptırdığını söyledi ve yine üzerine kızımın adını yazdığını gösterir bir fotoğraf gösterdi. Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını ve kendisine güvenmeye devam etmemi sağlamaya çalıştığını düşünüyorum” diye konuştu.

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‘YELİZ KAYA’YA DEVRETTİK’

Başaran, Haluk Levent’in daha sonraki süreçte başka taşınmazlar da almak istediğini bunların da yine vadeli olmasını istediğini ve fonlardan gelecek parayla ödeyeceğini söylediğini anlattı. Başaran, ifadesinin devamında, “2026 Şubat ayından itibaren nisan sonuna kadar toplamda 22 adet taşınmaz satışı yaptık. Bu taşınmazların tamamı Yeliz Kaya isimli kişiye devredildi. Toplamda 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL bedelle satış yapıldı ancak karşılığında sadece 4 ayrı işlemde 151 milyon 680 bin TL aldım. Yeliz Kaya’ya devredilen taşınmazların bedelleri rayiçlere uygundur” ifadelerini kullandı.

‘ÜÇÜ BİRLİKTE HAREKET ETTİ’

SON satışla birlikte ödemelerin günü yaklaştıkça Haluk Levent’in kendilerini oyalamaya başladığını ve ödeme yapmadığını öne süren Hüseyin Başaran, şunları söyledi: “Bu ödemeler konusunda kendisi ile iletişim kurmaya çalıştım fakat telefonlarıma çıkmamaya başladı. İrtibat kurduğumuzda da Amerika’da olduğunu söyledi, ‘Fon yetkilileri ile toplantıdayım, bir iki güne döneceğim, her şeyi hallediyorum abi merak etme’ dedi. Ancak gelmedi. Ben ısrarla aramaya devam edince mide kanseri olduğunu söyledi. Sonuç olarak ben de artık şüphelenmeye ve durumu araştırmaya başladım. Araştırmalarım sonucunda tapu kayıtlarını incelettiğimizde Yeliz Kaya üzerindeki taşınmazların 1-2 gün içerisinde Ankara’daki Esin Önder Çağlayan isimli kişiye veya bu kişinin sahibi olduğu Kanat Savunma ve Globus Savunma’ya devredildiğini, onların da hemen yüksek miktarlarda kredi için başvurduğunu ve tüm taşınmazlara ipotek konulduğunu gördük. 3 kişinin birlikte hareket ettiğini göstermektedir.”

‘MAĞDURUM’

AHBAP Derneği’ne hiç bağışta bulunmadığını ifade eden Başaran, “Deprem zamanında kendi şirketim üzerinden TIR’larla resmi kanallar üzerinden şahsi yardımlarda bulundum. Sadece taşınmaz satışı gerçekleştirdim. Ve paramı da alamadım, bu konuda mağdur edilen de benim” diye konuştu.