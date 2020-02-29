MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşakşehşir’de 24 saat su kesintisi
GeriGündem Başakşehşir’de 24 saat su kesintisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 11:30,Son Güncelleme:/

Başakşehşir’de 24 saat su kesintisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehşir’de 24 saat su kesintisi
Abone Olgoogle-news

İstanbul su ve kanalizasyon idaresi yazılı bir açıklama yaparak, İkitelli FSM-Mahmutbey ana isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu deplase çalışması nedeniyle Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’ne 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul su ve kanalizasyon idaresi yaptığı yazılı açıklamada, Mahmutbey ana isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu deplase çalışması nedeniyle BaşakşehirZiya Gökalp Mahallesi'nde Çarşamba günü 10.00 ile Perşembe günü 10.00 arasında su kesintisi olacağını söyledi.

İSKİ açıklamada, “İkitelli FSM - Mahmutbey Ana İsale Hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu deplase çalışması nedeniyle; 4 Mart 2020 Çarşamba günü 10.00 ile 5 Mart 2020 Perşembe günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler Başakşehir İlçesi: Ziya Gökalp Mahallesi” ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle