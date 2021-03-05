MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşakşehir'den çok acı haber! Nebahat Kurt evinin önünde öldürüldü
GeriGündem Başakşehir'den çok acı haber! Nebahat Kurt evinin önünde öldürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 05.03.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Başakşehir'den çok acı haber! Nebahat Kurt evinin önünde öldürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Başakşehir'de 1 çocuk annesi 46 yaşındaki Nebahat Kurt, evinin önünde başına silahla ateş edilerek öldürüldü. Acı haberi alan ailesi olay yerinde ağıtlar yakarken, polis kadını öldürdüğünden şüphelendiği kocasını arıyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan bir çocuk annesi Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1 mermi kovanı buldu. Polis Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt'un öldürdüğünden şüpheleniyor. Ortadan kaybolan Emrullah Kurt'un yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Başakşehirden çok acı haber Nebahat Kurt evinin önünde öldürüldü

ÖLEN KADININ KIZI VE ANNESİ OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Öte yandan, ölen kadının yakınları haberi alarak olay yerine geldi. Nebahat Kurt'un kızı ve annesi acılar içinde ağıtlar yaktı. Polis, ölen kadını görmek isteyen aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Başakşehirden çok acı haber Nebahat Kurt evinin önünde öldürüldü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi