Başakşehir'den çok acı haber! Nebahat Kurt evinin önünde öldürüldü

Olay, saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan bir çocuk annesi Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1 mermi kovanı buldu. Polis Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt'un öldürdüğünden şüpheleniyor. Ortadan kaybolan Emrullah Kurt'un yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

ÖLEN KADININ KIZI VE ANNESİ OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Öte yandan, ölen kadının yakınları haberi alarak olay yerine geldi. Nebahat Kurt'un kızı ve annesi acılar içinde ağıtlar yaktı. Polis, ölen kadını görmek isteyen aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.